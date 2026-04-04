Раскол погоды: в Сибири и на Дальнем Востоке ожидается мощное изменение климата
Лента.ру: резкое похолодание и жара разделят территорию России на две части
Фото: [Зима в парке «Фабричный» в Дедовске округа Истра/Медиасток.рф]
В ближайшее время территория страны разделится на две климатические зоны с резким похолоданием в европейской части и аномальным потеплением в восточных регионах. Об этом пишет Лента.ру.
Охлаждение западных рубежей
Метеорологи прогнозируют существенное снижение температуры в западных областях России. По сведениям представителя Гидрометцентра Марины Макаровой эти территории столкнутся с холодным атмосферным фронтом. В Предуралье теплая погода окажется кратковременной и показатели начнут постепенно падать. При этом эксперт уточнила что значения все равно будут превышать климатическую норму на 2–4 градуса.
Температурные аномалии на востоке
Совершенно иная ситуация сложится в Сибири и на Дальнем Востоке. Специалист подчеркнула что в Красноярском крае Якутии Забайкалье и Магаданской области воздух прогреется значительно сильнее обычных для данного периода значений. На востоке страны установится нехарактерно теплая погода создавая резкий контраст с метеорологической обстановкой в европейской части государства.