Раскол погоды: в Сибири и на Дальнем Востоке ожидается мощное изменение климата

В ближайшее время территория страны разделится на две климатические зоны с резким похолоданием в европейской части и аномальным потеплением в восточных регионах. Об этом пишет Лента.ру.

Охлаждение западных рубежей

Метеорологи прогнозируют существенное снижение температуры в западных областях России. По сведениям представителя Гидрометцентра Марины Макаровой эти территории столкнутся с холодным атмосферным фронтом. В Предуралье теплая погода окажется кратковременной и показатели начнут постепенно падать. При этом эксперт уточнила что значения все равно будут превышать климатическую норму на 2–4 градуса.

Температурные аномалии на востоке

Совершенно иная ситуация сложится в Сибири и на Дальнем Востоке. Специалист подчеркнула что в Красноярском крае Якутии Забайкалье и Магаданской области воздух прогреется значительно сильнее обычных для данного периода значений. На востоке страны установится нехарактерно теплая погода создавая резкий контраст с метеорологической обстановкой в европейской части государства.