«Пыталась худеть после вторых родов»: Ольга Дибцева заявила, что популярный препарат для похудения ей не помог

Звезда «Холопа», российская актриса Ольга Дибцева рассказала, что за два года после рождения второго ребенка ей удалось сбросить 37 кг. Однако путь к стройности не был простым: популярный препарат для людей с диабетом не только не помог, но и способствовал набору веса, сообщает The Voice.

По словам Дибцевой, уколы вызывали тошноту, головную боль и слабость, а главное — усугубили зависимость от еды. Она начала заедать плохое самочувствие вредной и калорийной пищей, что приводило к набору килограммов.

«Препарат не подходит тем, кто заедает психологические проблемы или усталость», — подвела итог актриса.

В итоге Ольга выработала собственную систему сбалансированного питания: тарелка с овощами и белком. После вторых родов она весила 93 кг, но пересмотрела отношение к себе и своему телу.

Положительные перемены в личной жизни также помогли достичь результата. Сегодня актриса довольна своей формой и больше не нуждается в сомнительных препаратах.

