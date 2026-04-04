Россиян призвали ограничить употребление пива из-за его смертельной опасности

Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о смертельной опасности пива, сообщает «Лента.ру». В эфире программы «О самом главном», новый выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», эксперт заявил, что главная проблема этого напитка заключается не в алкоголе, а в его составе и объемах потребления.

В отличие от многих других напитков, пиво практически не содержит натрия. Это вещество, как известно, задерживает жидкость в организме. Из-за отсутствия натрия человек может выпить очень большое количество пива, не чувствуя привычного насыщения и не испытывая жажды. Это, в свою очередь, приводит к перегрузке организма жидкостью.

Врач отметил, что бесконтрольное употребление пива может иметь тяжелые последствия, вплоть до летального исхода.

Геронтолог Светлана Трофимова добавила, что особую осторожность стоит проявлять людям с повышенным уровнем мочевой кислоты. Им от пива лучше отказаться вовсе, так как этот напиток может усугубить состояние и спровоцировать обострение подагры и других заболеваний.

