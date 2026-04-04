Гоша Куценко рассказал о желании встретиться с голливудскими кумирами

Российский актер Гоша Куценко, который стал одним из «лотов» благотворительного аукциона ТОЛК, рассказал, с кем из мировых знаменитостей сам хотел бы встретиться, сообщает StarHit.

В первую очередь, отметил артист, он хотел бы увидеться с тяжело больным Брюсом Уиллисом, а также с режиссером Квентином Тарантино.

«Я бы встретился с Брюсом Уиллисом. Мы были знакомы, не скажу, что у нас были какие-то дружеские отношения, но пересекались. И сейчас он болеет, тяжело болеет… Я бы, честно, поехал к нему, напомнил о себе», — поделился актер.

Он добавил, что с Тарантино у Куценко тоже было несколько встреч, но режиссер, вероятно, уже забыл о нем.

«Мне было бы интересно с ним пообщаться, тоже напомнить о себе», — добавил Куценко.

Гоша признался, что сейчас его английский слаб — практики почти нет. Однако он любит язык и иногда поет на нем. В караоке его репертуар — собственные песни, хиты Deep Purple и даже Муслима Магомаева.

Благотворительный аукцион ТОЛК стартует 6 апреля. Минимальная ставка за встречу с Куценко — 20 тыс. рублей. Средства направят в проверенные благотворительные фонды, помогающие детям, тяжелобольным и малообеспеченным семьям.

Ранее сообщалось, что улыбающегося Брюса Уиллиса впервые за долгое время увидели в Лос-Анджелесе.