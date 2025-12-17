«Этого не должно быть». Под Бермудами нашли загадочный 20-километровый пласт: что за «плот» держит океаническое дно?

В толще земной коры под Бермудскими островами геологи обнаружили масштабную и необъяснимую структуру, которая может стать ключом к разгадке одной из давних тайн региона. Результаты исследования, опубликованные в авторитетном журнале Geophysical Research Letters, указывают на наличие гигантского геологического объекта, нехарактерного для океанического дна, сообщает издание Live Science.

Анализ сейсмических данных, проведенный учеными из Carnegie Science и Йельского университета (США), выявил аномалию. Сейсмологи Уильям Фрейзер и Джеффри Парк установили, что на глубине до 50 километров под архипелагом сейсмические волны ведут себя нестандартно. Это отклонение свидетельствует о присутствии обширного слоя породы, чья плотность значительно ниже, чем у типичных мантийных пород.

«Обычно сначала идет океаническая кора, и под ней сразу начинается мантия, — объясняет Фрейзер. — На Бермудах под корой есть еще один слой, находящийся внутри тектонической плиты». Толщина этого слоя составляет 20 километров — больше, чем у других подобных объектов, которые известны специалистам.

Мощность этого загадочного слоя достигает 20 километров, что делает его рекордным среди известных науке образований подобного типа. Главная интрига заключается в его возможном происхождении. Исследователи связывают его формирование с древней вулканической активностью, которая угасла десятки миллионов лет назад. По их гипотезе, во время последних масштабных извержений расплавленная порода из мантии внедрилась в земную кору и, застыв, сформировала гигантский линзообразный массив.

Именно этот массив теперь играет роль своеобразного подводного «плота» или фундамента. Он объясняет другую геологическую головоломку Бермуд — аномально высокое положение океанического дна в этом районе, которое примерно на 500 метров превышает уровень окружающих территорий. Обычно острова, рожденные над «горячими точками» мантии, постепенно опускаются по мере движения тектонической плиты. Бермудский архипелаг, лишенный активных вулканов уже миллионы лет, вопреки этой логике сохраняет высоту благодаря древнему, окаменевшему ядру, которое продолжает его поддерживать. Таким образом, открытие не просто фиксирует аномалию, но и предлагает убедительное решение многолетней научной загадки.

