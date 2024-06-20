Футуролог Кононов считает, что искусственный интеллект спасет людей от одиночества

По словам футуролога Александра Кононова, человекоподобные нейросети в будущем могут стать «спасительным кругом» для одиноких членов общества и даже помочь им в решении психологических проблем. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что тот факт, что искусственный интеллект все лучше и лучше имитирует человеческое общение, не является поводом для беспокойства. Так, в современном мире тест Тьюринга и другие теории и эксперименты, связанные с ИИ, уже никто не воспринимает всерьез.

По мнению эксперта, искусственному разуму не нужны выдающиеся интеллектуальные способности, чтобы обмануть человека, а сама возможность поговорить с нейросетью вместо реального человека не только не является чем-то вредным, но может даже оказать помощь одиноким людям справиться с чувством изоляции от общества.

Он отметил, что нейросети при выполнении роли собеседника могут помочь человеку справиться с психологическими переживаниями и даже как-то ему помочь, тем самым компенсировав его одиночество в реальной жизни.