Год в пути и жизнь в пустоте: что ждет первых людей на Марсе?

В ходе телеинтервью каналу Fox News и. о. директора NASA Шон Даффи, который занимает пост министра транспорта США, обнародовал ключевые временные рамки марсианской пилотируемой программы.

Согласно заявлению, первая высадка астронавтов на Красную планету запланирована Соединёнными Штатами на начало следующего десятилетия – 2030-е годы.

Даффи уточнил, что общая продолжительность экспедиции составит свыше восьми месяцев только в одну сторону, с последующим пребыванием на поверхности Марса и возвращением на Землю. Представитель NASA подчеркнул исключительную важность данного проекта для научного сообщества. Он также отметил, что бесценный опыт, полученный в ходе лунной программы «Артемида», станет фундаментальной основой для создания технологий жизнеобеспечения экипажа в ходе столь длительного и сложного путешествия.

Ранее сообщалось о том, что NASA запланировало высадить астронавтов на Луну до конца срока Трампа.