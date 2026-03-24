Ихтиологи описали более 300 новых видов пресноводных рыб в 2025 году

Прошедший 2025 год стал для ихтиологии одним из самых результативных за всю историю, пишет научно-популярное издание «N+1». Специалисты описали 309 новых видов пресноводных рыб. Это лучший показатель с 2017 года и третий по величине в истории науки. Открытия сделаны на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии.

Абсолютным лидером по числу находок стала Азия: здесь обнаружили 165 новых видов. В Южной Америке ученые описали 91 вид, в Африке — 30, в Северной Америке — 20, а в Европе — три.

Среди наиболее примечательных открытий — две слепые и лишенные пигментации рыбы из Китая: Triplophysa yangi и Claea scet. Они обитают в подземных водах.

В Демократической Республике Конго нашли четыре новых вида нотобранхиусов — рыб, живущих во временных водоемах, которые пересыхают в сухой сезон. В Южной Америке описаны тетра Inpaichthys luizae, несколько видов кольчужных и панцирных сомов, а также хипопомовая рыба Microsternarchus javieri.

В Северной Америке выделили чукучановую рыбу Moxostoma ugidatli, которая может оказаться самой крупной пресноводной рыбой континента, открытой за последние сто лет.

Несмотря на радость открытий, ихтиологи бьют тревогу: пресноводные рыбы страдают от чрезмерного вылова, потери естественных мест обитания, загрязнения водоемов и климатических изменений.

Один из новых видов, нотобранхиус Nothobranchius sylvaticus из Кении, уже признан находящимся на грани полного исчезновения. Для сравнения: в 2024 году ученым удалось переоткрыть ривуловую рыбу Moema claudiae из Боливии, которую ранее считали вымершей.

Ранее сообщалось, что в Крыму обнаружили пять новых видов пауков-малышей.