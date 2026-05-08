Искусственный интеллект на орбите: NASA и IBM запустили в космос модель, которая думает сама

Впервые в истории на орбиту развернута геопространственная ИИ-модель фундаментального уровня. Исследователи из Университета Аделаиды и австралийского центра SmartSat CRC загрузили упрощенную версию системы Prithvi Geospatial, созданной NASA и IBM, сразу на два космических аппарата — австралийский спутник Kanyini и модуль IMAGIN-e компании Thales Alenia Space на МКС. Эксперимент проверял, способен ли искусственный интеллект прямо в космосе обнаруживать облака и признаки наводнений, не сбрасывая гигантские объемы данных на Землю.

Prithvi обучалась на объединенном архиве спутниковых наблюдений за 13 лет, собранном аппаратами Landsat и Sentinel-2. Благодаря этому она умеет решать широкий спектр задач — от мониторинга стихийных бедствий и картирования зон затопления до оценки урожайности сельхозкультур. Руководитель проекта Эндрю Ду отметил, что открытый исходный код Prithvi стал ключом к успеху: создание собственной модели с нуля потребовало бы колоссальных затрат времени и вычислительных мощностей, а доступность наработок NASA и IBM позволила быстро адаптировать систему для космоса.

В NASA подчеркивают, что эксперимент демонстрирует новый подход к обработке спутниковой информации. Современные аппараты генерируют такие объемы данных, что передача всего массива на Землю упирается в пропускную способность каналов связи. Обычно для этого используют узкоспециализированные компактные алгоритмы, но фундаментальные модели меняют схему. Вместо загрузки нового софта под каждую задачу достаточно отправить на спутник небольшой дополнительный модуль, который адаптирует уже существующую ИИ-архитектуру. Это резко снижает требования к каналам и делает орбитальные системы значительно гибче.

Главный научный директор NASA по данным Кевин Мерфи заявил, что именно ради таких сценариев агентство делает свои ИИ-модели открытыми. По его словам, свободный доступ к инструментам ускоряет научное и технологическое развитие по всему миру. В перспективе операторы смогут буквально «разговаривать» со спутниками, задавая вопросы о состоянии систем или данных наблюдений. Агентство уже разрабатывает новые модели: в 2025 году вышла Surya для исследований Солнца, а в дальнейшем планируются аналогичные системы для астрофизики, планетологии и биологических наук.