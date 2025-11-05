Известный профессор сообщил о гигантском инопланетном корабле на пути к Земле

Известный физик и популяризатор науки Митио Каку дал комментарий относительно объекта 3I/ATLAS, который NASA фиксирует как межзвездную комету. Его интервью телеканалу Newsmax было опубликовано в социальной сети X, запрещенной в России.

Объект, обнаруженный 1 июля с применением сети телескопов NASA, около нескольких месяцев назад вошел в пределы Солнечной системы. 29 октября он достиг ближайшей к Солнцу точки и сейчас движется в направлении Земли. Большинство экспертов классифицируют 3I/ATLAS как межзвездную комету. Также существует предположение астрофизика Ави Леба, который считает, что данный объект может быть огромным инопланетным кораблём.

Митио Каку отметил, что интерес к 3I/ATLAS вызван редкостью вторжений межзвездных объектов в Солнечную систему. Помимо 3I/ATLAS, ученые зафиксировали только два подобных случая: в 2017 году астероид Оумуамуа и в 2018 комету 2I/Borisov.

Ученый обратил внимание на существующие разногласия в научном сообществе.

«Большинство говорит: "И что за шумиха? Это просто камень из космоса", — объяснил он. — Другая группа считает: "Постойте. Возможно, это гость. Разумный гость из другой звездной системы"», - сказал он.

Митио Каку утверждает, что исследователи будут следить за изменением скорости космического аппарата при его приближении к Солнцу. Если они зафиксируют увеличение энергии во время пролета, это будет свидетельствовать о некометной природе объекта, что может указывать на наличие искусственной тяги.