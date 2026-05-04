К Альфе Центавра за четыре года: известный астрофизик объяснил, куда девается энергия человека после смерти

Знаменитый популяризатор науки Нил де Грасс Тайсон решил взглянуть на один из самых древних человеческих страхов через призму чистой физики. В своем рассуждении, опубликованном изданием UfaTime.ru , он разложил процесс умирания на язык термодинамики и объяснил, что происходит с накопленной организмом энергией, когда сердце останавливается.

Опираясь на первый закон термодинамики, Тайсон напомнил: энергия никуда не исчезает бесследно, она лишь меняет форму. То же правило работает и с человеческим телом. Вся энергия, которую мы запасаем на протяжении жизни с пищей, после смерти либо перерабатывается микромиром, либо рассеивается в космосе. Сценарий зависит исключительно от выбранного способа погребения.

При кремации накопленная энергия превращается в тепловую и улетает сквозь атмосферу в виде инфракрасного излучения. Ученый привел поразительную аналогию: если человека кремировали, к примеру, четыре года назад, то его энергия, мчащаяся со скоростью света, уже успела достичь звездной системы Альфа Центавра. Таким образом, как бы парадоксально это ни звучало, кремированный человек продолжает существовать как часть бескрайнего космоса.

Сам астрофизик, однако, сделал выбор в пользу традиционного захоронения в земле. При естественном разложении энергия тела не уходит за пределы планеты, а перераспределяется между бактериями, грибами и другими организмами, обеспечивая продолжение биологического круговорота веществ.