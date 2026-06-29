Как мозг выбирает партнера: ученые раскрыли алгоритм притяжения

Ученые выяснили, что мозг выбирает романтического партнера по тем же принципам, что и при принятии других решений — например, при выборе продуктов или оценке рисков. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством Дейла Коэна из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне; работа опубликована в журнале Cognitive Science, пишет « Газета.ru ».

Специалисты проверяли «Теорию психологической ценности»: согласно ей, оценка потенциального партнера задействует универсальный механизм ценностной оценки. В ходе двух экспериментов участники сначала оценивали гипотетических партнеров по отдельным характеристикам (чтобы откалибровать «ценностную шкалу» каждой черты), а затем сравнивали варианты с набором качеств. Ученые фиксировали не только выбор, но и время реакции — как показатель когнитивных усилий.

Модель смогла предсказать поведение испытуемых с точностью более 85% — и по самим выборам, и по времени реакции. Это подтверждает, что романтические решения опираются на общий вычислительный механизм.

При этом люди не складывают все черты «в столбик»: мозг использует алгоритм «смещенного среднего». Это значит, что самая привлекательная характеристика получает непропорционально большой вес — один яркий плюс способен «перекрыть» несколько средних достоинств.

Авторы подчеркивают, что в реальной жизни на выбор влияют и другие факторы — эмоции, контекст, «химия» между людьми, — которые сложно отразить в лабораторных условиях. Тем не менее выявленный механизм помогает понять, почему первое впечатление часто оказывается таким устойчивым.