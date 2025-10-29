Контроль холестерина может защитить мозг от деменции

Международная группа специалистов из Университета Бристоля и Копенгагенской университетской больницы провела крупное исследование, посвященное связи уровня холестерина и риска развития деменции. Результаты опубликованы в научном журнале Alzheimer’s & Dementia, передает Газета.ру .

Ученые изучили действие статинов, эзетимиба и других средств, направленных на снижение липопротеинов низкой плотности. Анализ показал, что повышенные значения ЛПНП связаны с нарушениями когнитивных функций и более высоким риском нейродегенеративных заболеваний.

В качестве основного метода использовали менделевскую рандомизацию. Такой подход позволяет исключить влияние питания, образа жизни и других внешних факторов, оценивая только влияние генетической предрасположенности.

Данные показали, что у людей с генетически более низким уровнем «плохого» холестерина риск деменции значительно ниже. Исследователи связывают это с атеросклерозом, который нарушает кровоснабжение мозга и может приводить к повреждению тканей.

Авторы работы считают, что контроль уровня холестерина может стать эффективной стратегией профилактики деменции. В дальнейшем планируется проведение длительных клинических испытаний для оценки влияния гиполипидемических препаратов на здоровье мозга.

Ранее сообщалось, что за несколько часов Солнце поглотило две кометы-близнеца.