«Копыта, шерсть и гниль». На берег в Великобритании выбросило загадочную тушу
На побережье острова Англси, расположенного у берегов Великобритании, штормовой волной вынесло тело неопознанного животного. Информация об этом появилась на страницах издания The Sun.
Загадочную находку обнаружили на пляже сразу после того, как буря утихла. У существа были четыре конечности, оканчивающиеся копытами, а часть туши покрывала шерсть. Из-за сильной степени разложения экспертам затруднительно точно установить видовую принадлежность особи.
Снимки останков вызвали активную дискуссию в социальных сетях. Одна из пользовательниц обратила внимание, что найденное создание, скорее всего, не относится к морским обитателям. В качестве возможных версий выдвигались олень, корова, лама либо альпака. Гипотезу о лошади пришлось отбросить: у животного раздвоенное копыто, тогда как лошади относятся к непарнокопытным.
Ранее сообщалось о том, что на дне Тихого океана обнаружили 24 совершенно новых вида организмов.