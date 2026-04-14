«Копыта, шерсть и гниль». На берег в Великобритании выбросило загадочную тушу

На побережье острова Англси, расположенного у берегов Великобритании, штормовой волной вынесло тело неопознанного животного. Информация об этом появилась на страницах издания The Sun .

Загадочную находку обнаружили на пляже сразу после того, как буря утихла. У существа были четыре конечности, оканчивающиеся копытами, а часть туши покрывала шерсть. Из-за сильной степени разложения экспертам затруднительно точно установить видовую принадлежность особи.

Снимки останков вызвали активную дискуссию в социальных сетях. Одна из пользовательниц обратила внимание, что найденное создание, скорее всего, не относится к морским обитателям. В качестве возможных версий выдвигались олень, корова, лама либо альпака. Гипотезу о лошади пришлось отбросить: у животного раздвоенное копыто, тогда как лошади относятся к непарнокопытным.

