«Кости станут хрупкими, а кровь — легче». Как изменится тело человека после жизни на Марсе и Венере

Несмотря на прошедший День космонавтики, интерес к освоению дальних миров не угасает. За пределами Земли человека ждут не только новые горизонты, но и радикальная трансформация собственного тела. Эксперт Пермского Политеха рассказал «Газете.Ru», как именно изменится наш облик при длительном проживании на разных планетах Солнечной системы.

Кандидат физико-математических наук Владислав Никитин пояснил: адаптация пойдет по пути от физиологии к эволюции. Он сравнил этот процесс с шахматной партией, где природа делает ход условиями среды, а организм отвечает перестройкой.

Ключевой фактор — гравитация. На Марсе (сила тяжести втрое слабее) кости станут менее плотными, но люди вытянутся в росте. Сердце уменьшится, а кровь станет «легче» — ей не придется бороться с привычным весом.

На Меркурии из-за жары и радиации колонии уйдут под землю. В вечном полумраке изменится зрение, зато обострятся слух и осязание. Психологически люди начнут предпочитать замкнутые пространства.

Венера потребует воздушных городов в верхних слоях атмосферы. Там из-за дефицита ультрафиолета кожа побледнеет. Для борьбы с перегревом конечности удлинятся, чтобы эффективнее отдавать тепло.

На Титане (спутник Сатурна) царит холод до –180°C. Организм ответит появлением белков-антифризов в крови, увеличением жировой прослойки и еще более высоким ростом из-за слабой гравитации. На Плутоне — только подземные убежища и жизнь, близкая к спячке, для экономии энергии.

В краткосрочной перспективе изменения будут адаптивными и не затронут гены. Но спустя десятки тысяч лет изолированных мутаций, по заключению Никитина, могут появиться новые виды людей, идеально приспособленные к своим планетам.

