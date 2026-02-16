Купцы, лошади и перчаточная фабрика: сотрудники Бронницкого музея выступили на конференции в ГУП

Сотрудники Музея истории города Бронницы представили свои научные изыскания на XX научно-практической конференции «Актуальные вопросы истории Московского края. Проблемы исторической регионалистики». Мероприятие, организованное кафедрой истории России факультета истории, политологии и права Государственного университета просвещения, прошло в рамках XI Международного фестиваля науки.

Конференция, ведущая свою историю с 1999 года, зарекомендовала себя как авторитетная площадка для диалога профессионалов, занимающихся региональной историей. В этом году в ее работе приняли участие 29 докладчиков: историки, музейные и архивные работники, преподаватели и краеведы собрались, чтобы обсудить актуальные проблемы и поделиться новыми данными.

Бронницкий музей делегировал на форум сразу четыре исследовательских доклада, каждый из которых базировался на кропотливой работе с архивными материалами. Участникам конференции рассказали о личности, оставившей яркий след в экономике и культуре края, — бронницком купце 1-й гильдии И.А. Кононове. Не осталась без внимания и промышленная история: доклад «Бронницкое трикотажное производство. От артели до перчаточной фабрики» осветил путь, который прошла местная легкая промышленность, формируя облик города и судьбы его жителей на протяжении десятилетий.

Особый интерес аудитории вызвало исследование «Судьба запечатленных на фотографии». Представленный материал продемонстрировал, как старые снимки становятся ключом к человеческим историям, а музейная работа позволяет возвращать имена тем, кто давно ушел. Завершила цикл бронницких выступлений тема, посвященная «Бронницкой ветеринарной службе» — анализ записей ветеринарной инспекции 1938 года об эпидемии инфекционной анемии среди лошадей.

Все представленные доклады не остались без внимания профессионального сообщества и органично вписались в содержательную научную дискуссию, посвященную истории повседневности, купечества, промышленности и проблемам сохранения культурного наследия.