На Гвинет Пэлтроу обрушились с критикой из-за интимных сцен в голливудском кино

Британский продюсер Рассел Ти Дэвис, известный своей работой над сериалом «Это грех», разразился гневной тирадой в адрес Гвинет Пэлтроу и других голливудских звезд, которые публично высказываются против координаторов интимных сцен на съемочной площадке, пишет RadarOnline.

Причиной для критики послужило недавнее интервью Пэлтроу, в котором она рассказала, как во время работы над фильмом «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе попросила координатора интимных сцен «отойти назад».

Актриса, которой сейчас 53 года, призналась, что выросла в эпоху, когда актеры просто раздевались и ложились в постель без детального контроля, и выразила мнение, что строгие правила могут лишить молодых артистов спонтанности и свободы.

Дэвис, однако, с этим категорически не согласен. Он назвал знаменитостей, выступающих против координаторов, «отвратительными людьми» и заявил, что им должно быть стыдно. По его словам, такие звезды, как Пэлтроу, обладая огромным влиянием и властью, совершенно не понимают, насколько важны координаторы интимных сцен для создания безопасной атмосферы на площадке, особенно для менее известных актеров, которые не могут отказать в просьбах режиссеров или более статусных коллег.

Скандал расколол Голливуд. На сторону Пэлтроу встали ветераны Ким Бейсингер и Шон Бин, которые тоже считают, что координаторы — это лишнее. Однако Кейт Уинслет, например, придерживаются противоположного мнения и настаивают на необходимости таких специалистов для обеспечения безопасности и комфорта.

