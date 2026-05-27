Это была не Каплан: архивы показали имя настоящего убийцы, стрелявшего в Ленина

События 30 августа 1918 года, когда руководитель Совнаркома получил тяжелые ранения, до сих пор вызывают споры среди исследователей из-за путаницы в уликах, поспешной казни Фанни Каплан и версии о наличии второго стрелка. Об этом пишет «Русская семерка».

Официальная версия и нестыковки в доказательствах

Покушение на Владимира Ленина, произошедшее в конце лета 1918 года, кардинально изменило вектор развития российского государства. По канонической советской версии, в вождя 3 раза выстрелила участница боевой организации эсеров Фанни Каплан, 2 пули из 4 достигли цели. Однако детальный анализ материалов дела указывает на дефицит весомых улик. Показания ключевых свидетелей серьезно разнялись: личный водитель председателя Совнаркома Степан Гиль изначально заявлял, что заметил лишь вооруженную женскую руку, и только позже опознал террористку. Кроме того, само огнестрельное оружие обнаружили на месте инцидента спустя несколько дней, а пришедший в сознание Ленин спросил о поимке мужчины, а не женщины.

Физическое состояние исполнительницы и баллистические экспертизы

Серьезные сомнения у скептиков вызывает здоровье Каплан, которая из-за каторжного прошлого к 1918 году практически лишилась зрения. При этом существуют архивные документы о проведенной ей успешной офтальмологической операции и свидетельства соратников о ее результативных тренировках, где из 15 выстрелов 14 попали в цель. В 1991 году следственный эксперимент подтвердил, что при ее зрении цель выглядела как размытый контур, что объясняет хаотичность попаданий. Примечательно, что на площади нашли 4 гильзы от 2 разных пистолетов, хотя у задержанной имелся лишь 1 браунинг. Это породило гипотезы о сообщниках, среди которых называют эсерку Лидию Коноплеву или левого эсера Александра Протопопова. Официальная экспертиза подтвердила, что пули имели специальные надпилы и были обработаны ядом кураре.

Теория внутрипартийного заговора и последствия

Существует альтернативная версия, связывающая покушение с председателем ВЦИК Яковом Свердловым, который временно возглавил государство после ранения Ленина. В пользу этого предположения говорят косвенные факты: именно он настоял на визите лидера в промышленную зону и лично курировал распределение путевок на митинги. После ЧП Свердлов оперативно занял рабочий кабинет раненого, а затем отдал распоряжение незамедлительно ликвидировать Каплан через 3 дня без судебного разбирательства и уничтожить ее останки в бочке. Сама обвиняемая перед кончиной заявила, что действовала по личным убеждениям, но протоколы ее бесед не сохранились. Данный инцидент послужил официальным предлогом для развертывания масштабного красного террора, в ходе которого с сентября 1918-го по октябрь 1919 года были расстреляны 1 500 000 человек.