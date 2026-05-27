В Сергиевом Посаде спасатели помогли ребенку, нога которого застряла между деревьями
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли 11-летней девочке, нога которой застряла между деревьями. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде.
За помощью спасателей обратились родители ребенка. Они рассказали, что их дочь во время игры на улице хотела пролезть между деревьями, но застряла. В результате ее нога оказалась зажата в области коленного сустава.
Прибывшие на место специалисты успокоили ребенка, а затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента раздвинули стволы деревьев. Таким образом, девочка смогла освободиться. Помощь врачей ей не потребовалась.
