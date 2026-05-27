«Гаражная амнистия» продлена до 2031 года: депутат Журавлев назвал это решение защитой прав граждан

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев (фракция «Родина») высказал мнение REGIONS, что продление так называемой «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года является необходимой мерой социальной поддержки граждан.

По словам парламентария, действующая программа полностью доказала свою востребованность у населения. За время ее работы, как отметил депутат, уже удалось зарегистрировать более 746 тыс. объектов недвижимости.

«Без ее продления более миллиона граждан, не успевших воспользоваться льготным механизмом, могли бы столкнуться с серьезными бюрократическими и финансовыми трудностями при легализации своей собственности. Это решение защищает имущественные права людей и снижает нагрузку на судебную систему», — пояснил Алексей Журавлев.

Ранее Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, который продлевает упрощенный механизм регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные наделы под ними. Данный порядок был введен федеральным законом, вступившим в силу 1 сентября 2021 года. Он позволяет гражданам оформить в собственность гаражные строения, возведенные до того, как начал действовать Градостроительный кодекс России (то есть до 30 декабря 2004 года). Главное условие — такие объекты не должны быть признаны судом самовольными постройками.

Согласно разъяснениям Министерства имущественных отношений Московской области, правом на оформление недвижимости в собственность наделены три категории граждан. В их числе — непосредственные владельцы гаражей, их официальные наследники, а также последующие покупатели таких объектов.

