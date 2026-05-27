Газон уложен, пирс монтируют, воркаут готов: какие объекты в Электрогорске сдадут к юбилею города

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Электрогорска во вторник, 26 мая, временно исполняющий обязанности главы Павлово-Посадского округа провел масштабный объезд территории города. В ходе проверки он лично осмотрел ключевые объекты и оценил ход работ, приуроченных к главному событию года.

Особое внимание уделили обеспечению безопасности участников и гостей торжества. На основном месте проведения мероприятий — городском бульваре — собрали оргкомитет. Участники согласовали потоки входа и выхода, расположение торговых зон и площадок для развлечений. Все работы идут по графику, ситуация находится под контролем.

Также осмотрели территорию бульвара, который активно преображается к празднику. Ямы заделаны, бордюры покрашены, в целом территория выглядит аккуратно. Осталось завершить финальный этап благоустройства у Доски почета, чтобы полностью подготовить площадку.

Отдельное внимание — Стахановскому озеру, одной из главных точек праздничной программы. Монтаж малых архитектурных форм (МАФов) завершен на 100%, рулонный газон уложен, продолжается установка пирса и нанесение чернового слоя резинового покрытия. Все работы планируют закончить к 30 мая. Место для торжественной церемонии открытия уже выбрано — оно обещает быть красивым и запоминающимся.

Площадка имени А.А. Болошева полностью готова. Здесь смонтированы воркаут-зона, детская и баскетбольная площадки, выполнено финальное покрытие на воркауте, уложена плитка, высажены деревья и кустарники, установлена новая опора освещения. Это пространство станет комфортным местом для спорта и отдыха жителей района.

Контроль за состоянием улицы Классона, где произошел прорыв канализации, держат профильные службы. Вопрос передачи бесхозного участка сети ресурсоснабжающей организации Электрогорска находится в стадии проработки.