Глава подмосковной Балашихи примет участие в квесте «Город пЕРемен»

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров примет участие в городском квесте «Город пЕРемен» по объектам народной программы, который пройдет в округе в воскресенье, 31 мая. Это первый в истории России квест по городским объектам, построенным или реконструированным по инициативе жителей, его реализуют «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» Подмосковья, сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Первая игра прошла в формате пешеходного ралли в Видном, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек и 360 команд. В Балашихе квест пройдет одновременно на двух площадках: в парке Пехорка и в Пестовском парке, старт в 11:00.

«Уверен, будет интересно и детям, и взрослым. Мы с командой уже зарегистрировались. Это отличная возможность не только интересно провести время, но и по-новому посмотреть на изменения, которые происходят в нашем городе в последние годы благодаря народной программе „Единой России“», — отметил Юров.

Проект направлен на то, чтобы превратить прогулку по городу в формате пешеходного ралли, где каждая точка на маршруте является реальным результатом выполнения наказов жителей по народной программе. Среди них — новые спортивные и детские площадки, благоустроенные скверы, обновленные школы и поликлиники, о которых просили жители.

Руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья Диана Алумянц поделилась, что первый квест в Видном оказался очень увлекательным. По ее словам, участники рассказывали, что нового узнали о своем городе. Она добавила, что организаторы подготовили несколько десятков фотозаданий и головоломок.

Для участия нужно собрать команду от одного до пяти человек (обязательно с одним участником старше 18 лет). Все зарегистрированные команды получат стартовые сувениры, победителей ждут памятные призы и фирменный мерч. Регистрация открыта на сайте gorod-peremen.ru.

