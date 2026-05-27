Цены пробили потолок на бирже: всплыла неприятная стоимость импортного горючего в мае

Взрывной рост биржевых показателей

Отечественный топливный рынок демонстрирует масштабную трансформацию структуры поставок в конце весеннего периода. Согласно информации издания «Коммерсантъ», в России зафиксировано многократное увеличение объемов импорта моторного топлива из Республики Беларусь. В период с 1 по 22 мая текущего года суммарный объем реализации бензина с белорусских перерабатывающих предприятий через Санкт-Петербургскую биржу достиг 17,3 тысячи тонн. Данный показатель демонстрирует колоссальный скачок на фоне аналогичного временного отрезка прошлого года, когда через торговую площадку было продано всего порядка 300 тонн горючего. Основным катализатором такой динамики эксперты называют ремонтную кампанию на российских нефтеперерабатывающих заводах и подготовку рынка к высокому летнему сезону.

Ценовые диспропорции и риски для независимых АЗС

Интенсификация импортных потоков стала особенно заметной в третьей декаде месяца: только за одну неделю на российский рынок поступило порядка 9 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100. При этом стоимость зарубежного ресурса оказалась существенно выше внутренних цен РФ. Биржевые индикаторы свидетельствуют, что в конце мая тонна белорусского АИ-92 торговалась на уровне до 97,5 тысячи рублей, а стоимость марки АИ-95 превысила 104 тысячи рублей за тонну, в то время как аналогичные российские марки предлагались в диапазоне от 67 до 75 тысяч рублей. Отраслевые аналитики подчеркивают, что данные поставки способны лишь локально компенсировать точечные перебои, но не решат проблему системно. В сложившейся ситуации небольшие частные автозаправочные станции могут столкнуться с дефицитом товара либо будут вынуждены приобретать сырье на нерентабельных для себя условиях.