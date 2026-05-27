Летящая смерть из грозового облака: физики экстренно предупредили всех жителей столичного региона

Пик атмосферной активности и физика явления

В Москве и Подмосковье официально начался период повышенной активности редких электрических разрядов. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ академик РАН Владимир Бычков. По словам ученого, оптимальные условия для формирования данных светящихся объектов создаются во время летних грозовых фронтов, а максимальная частота их появления фиксируется в середине лета, а именно в июле. Исследователь подчеркнул, что феномен не является уникальным: на европейской территории страны ежегодно регистрируется около 10 подобных плазменных образований, причем интенсивность их появления напрямую коррелирует с общим количеством гроз в регионе.

Риски для населения и правила безопасности

Особую опасность феномен представляет из-за способности проникать в закрытые пространства через вентиляционные шахты, дымоходы, открытые оконные проемы и небольшие щели. Академик отметил, что современные двухкамерные стеклопакеты обеспечивают частичную защиту, так как разряд обычно разрушает только внешнее стекло, хотя фиксировались случаи сквозного пробития обоих элементов. При обнаружении светящегося шара гражданам настоятельно рекомендуется полностью прекратить движение. Попытка убежать создает воздушный поток, который увлекает опасный объект за человеком. Столкновение с плазмоидом приводит к сильным термическим ожогам и травмам, при этом за прошедшие 10 лет на территории страны было зафиксировано 10 смертельных исходов.