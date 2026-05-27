Дмитровские студенты прошли в Китае стажировку по внедрению ИИ-инноваций в бизнес

С 17 по 23 мая делегация Дмитровского техникума — сотрудники и студенты — успешно прошла стажировку в Китайской Народной Республике. Образовательная программа, сфокусированная на внедрении инноваций с использованием ИИ в бизнес‐процессах, охватила Шанхай и Шэньчжэнь. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Поездка дала участникам уникальную возможность изнутри изучить передовые достижения китайской технологической индустрии. В рамках насыщенной программы гости посетили ряд ведущих компаний, задающих тренды в сфере робототехники и цифровых решений.

Особое впечатление произвело знакомство с производством четвероногих роботов в компании Unitree Robotics в Ханчжоу. Не менее познавательными стали визиты в компании Pudu Robotics и Ubtrobot.

Значимым этапом стажировки стало посещение штаб‐квартиры Lenovo. Здесь участники познакомились с концепцией «умного города» и решениями для сельского хозяйства.

В Ханчжоу делегация побывала в компании Alibaba, где увидела, как современные технологии трансформируют традиционные бизнес‐модели.

