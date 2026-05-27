«Я просто сын своего отца»: сын Золотовицкого признался, что боялся блата при поступлении в Школу-студию МХАТ
28-летний Александр Золотовицкий, младший сын народного артиста России Игоря Золотовицкого, долгое время возглавлявшего Школу-студию МХАТ, откровенно рассказал о своих переживаниях при поступлении в этот театральный вуз. В интервью «Москве 24» он признался, что его мучил страх обвинений в блате.
Ситуация была непростой: родной отец являлся ректором, и многие могли предположить, что место Александру досталось не по заслугам, а благодаря связям. Но сами Золотовицкие знают, что это не так. Игорь Золотовицкий, к слову, не оставлял сына без поддержки.
«Папа всегда меня поддерживал, приходил на спектакли и говорил, что я молодец. Нет желания доказывать. Я просто его сын. Я его очень люблю», — рассказал Александр.
В начале учебы, признался Золотовицкий-младший, он действительно стеснялся и сильно переживал о том, что о нем подумают другие. Но со временем он освободился от этих страхов и теперь гордится своей фамилией.
Более того, молодой человек намерен продолжать дело отца и ни за что не откажется от фамилии, которая, по его словам, связывает их с отцом любовью, а не только родственными узами.
Напомним, что Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января после борьбы с раком желудка. Последние дни актер провел в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
