Более 2 тыс. жителей Серебряных Прудов проголосовало за территорию для благоустройства
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В Подмосковье продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Оно стартовало 21 апреля, и за это время к нему подключились свыше 446 тыс. жителей региона. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
Активное участие в выборе общественных пространств приняли жители Серебряных Прудов: более 2 тыс. человек выразили свое мнение о том, какую территорию стоит преобразить в первую очередь.
На голосование были вынесены два варианта: территория в селе Мочилы на улице Юбилейной — ее поддержали 1,9 тыс. местных жителей, а также сквер в селе Крутое — этот вариант набрал 200 голосов.
Таким образом, лидером народного выбора стала территория в селе Мочилы. Именно ее благоустроят в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
