Многодетные семьи Подмосковья подали свыше 3,4 тыс. заявлений на получение выплаты взамен земельного участка

Жители Подмосковья все чаще отдают предпочтение денежной компенсации вместо получения земельного участка. С начала 2026 года на региональном портале госуслуг зафиксировано более 3,4 тыс. заявок на оформление соответствующей выплаты для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Программа предоставляет многодетным семьям гибкую альтернативу: вместо ожидания в очереди на участок можно получить деньги. Воспользоваться услугой «Единовременная денежная выплата взамен земельного участка» можно прямо на портале в разделе «Земля» → «Другое».

Рассмотрение заявления занимает не более 15 рабочих дней — итоговый результат поступит в личный кабинет пользователя на региональном портале. Такой подход делает процедуру прозрачной: заявитель в режиме онлайн может отслеживать статус своей заявки и оперативно получать официальные уведомления.

