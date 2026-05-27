Жительница Подмосковья стала донором костного мозга для 4-летнего ребенка

25‐летняя жительница Подольска Мария Сясикова стала донором костного мозга для 4‐летнего мальчика, проходящего лечение в больнице Санкт‐Петербурга. Ее решение подарило маленькому пациенту надежду на выздоровление. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Мария — учитель начальных классов, счастливая жена и мама. Путь к донорству начался 1,5 года назад: девушка случайно увидела пост в блоге, который пробудил в ней искренний интерес к теме донорства костного мозга.

Решившись помочь, Мария отправилась в подразделение Московского областного центра крови в Подольске. Там она сдала кровь для HLA‐типирования — анализа, который определяет генетическую совместимость донора и пациента. Так девушка вошла в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Спустя ровно год раздался звонок: оказалось, ее клетки подошли маленькому пациенту из Санкт‐Петербурга. Без малейших колебаний Мария согласилась помочь.

Сама процедура забора клеток прошла успешно — материал взяли из тазовой кости. Врачи сообщили Марии, что через 4–6 месяцев у нее появится возможность узнать, как чувствует себя ребенок после трансплантации.

