«Заморозка мозга» и опасные добавки: кому нельзя есть мороженое
Фото: [istockphoto.com/artiemedvedev]
Страхи вокруг мороженого сильно преувеличены, но есть категории людей, которым этот десерт категорически противопоказан или требует строгих ограничений. Нутрициолог, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения Ольга Ромашина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» назвала заболевания, при которых от мороженого стоит отказаться, развеяла мифы о простуде и разрушении эмали, а также предупредила о скрытых аллергенах и риске отравления при повторной заморозке.
Кому мороженое категорически противопоказано
Ольга Ромашина перечислила медицинские противопоказания, при которых употребление мороженого недопустимо или строго ограничено:
- Людям с непереносимостью лактозы. Молочный сахар вызывает сильное вздутие, метеоризм, спазмы кишечника и диарею;
- Людям с аллергией на белок коровьего молока. Это тяжелая иммунная реакция, которая может вызвать кожные высыпания, отек или проблемы с дыханием;
- Людям с ожирением и метаболическим синдромом. Высокая калорийность продукта усугубляет проблемы с лишним весом;
- Людям с тяжелыми формами ишемической болезни сердца и атеросклероза. Избыток насыщенных животных жиров влияет на уровень «плохого» холестерина.
Фото: [istockphoto.com/LauriPatterson]
Мифы о мороженом: простуда, эмаль и «заморозка мозга»
Эксперт развеяла распространенные страхи.
«Простуду вызывают вирусы, а не холод. Но локальное переохлаждение может временно снизить местный иммунитет слизистой. При обычной боли в горле мороженое даже облегчает отек и действует как легкое обезболивающее», — пояснила Ромашина.
Что касается зубов, опасен не сам холод, а резкий перепад температур. Если чередовать ледяное мороженое с горячим кофе, на эмали могут появиться микротрещины, предупредила нутрициолог. Она также объяснила феномен «заморозки мозга».
«Из-за быстрого охлаждения верхнего неба рефлекторно сужаются, а затем расширяются сосуды головного мозга, что вызывает резкую кратковременную боль. Это неприятно, но не опасно», — рассказала врач.
Скрытые аллергены и риск отравления
Ромашина обратила внимание на неочевидные опасности магазинного мороженого.
«Мороженое может содержать скрытые аллергены — орехи, следы арахиса, фруктовые наполнители, шоколад и соевый лецитин, которые часто являются триггерами для аллергиков. В дешевых сортах молочный жир заменяют пальмовым маслом, добавляют искусственные красители и консерванты. Также есть риск отравления при повторной заморозке: если мороженое растаяло, а затем снова замерзло, в нем могли размножиться бактерии», — предупредила эксперт.
