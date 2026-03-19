Марсианский лабиринт: аппарат TGO прислал уникальное фото

Европейское космическое агентство поделилось снимком, от которого захватывает дух: камера на борту аппарата TGO запечатлела марсианский Лабиринт Ночи — систему каньонов, которая протянулась на 1200 километров, а кое-где вздымается на пять километров ввысь. Это место, где природа красной планеты буквально разрывает землю под ногами. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

На фотографии видна гигантская скала, рассекающая центр кадра. Она — часть сложной тектонической конструкции, где приподнятые хребты (горсты) соседствуют с просевшими долинами (грабенами). Миллионы лет подземные силы раздвигали кору Марса, создавая этот каменный лабиринт, а ветер и песок довершили картину, нанеся на правую часть изображения характерную рябь.

Впрочем, TGO прилетел сюда не только ради красивых видов. Аппарат, работающий на орбите с 2018 года, выполняет роль детектива: он ищет на поверхности участки, богатые водой, и составляет самую подробную карту марсианской атмосферы. Каждый такой снимок — не просто открытка, а кусочек пазла в понимании того, была ли на Марсе жизнь и где искать следы влаги для будущих экспедиций. Лабиринт Ночи хранит эти тайны в своих каменных стенах, и постепенно ученые учатся их читать.

