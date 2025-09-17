Мимо Земли промчится астероид, превосходящий челябинский метеорит

Земля готовится к встрече с крупным астероидом, который пролетит относительно близко к планете в четверг, 18 сентября. Ученые заявили, что столкновения не ожидается, а следующее подобное событие произойдет не раньше, чем через полтора столетия. Об этом сообщили в Институте солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые предупреждают: 18 сентября рядом с Землей пролетит крупный астероид. Специалисты из лаборатории солнечной астрономии РАН сообщили, что небесное тело приблизится к нашей планете на относительно небольшое расстояние. Масса астероида, по оценкам ученых, значительно превосходит массу известного челябинского метеорита — примерно в тысячу раз.

Расстояние, на которое астероид приблизится к Земле, будет немногим больше диаметра лунной орбиты. В лаборатории солнечной астрономии РАН отметили, что следующее подобное сближение произойдет не скоро. Если этот пролет пройдет без каких-либо последствий, то повторное сближение можно будет наблюдать только в сентябре 2173 года.

Ранее пролетающий над Японией крупный метеор попал на видео.