«Могут быть биологически на пять лет моложе». Британские ученые выяснили, как любители кофе обманывают возраст

Ключевым маркером в исследовании выступили теломеры – защитные окончания хромосом, укорачивающиеся с возрастом.

По словам доктора Моники Аас, теломеры подвержены влиянию окислительного стресса, одного из главных факторов старения. Анализ данных показал, что у любителей кофе эти хромосомные участки в среднем длиннее. Разница может соответствовать сокращению биологического возраста до пяти лет по сравнению с теми, кто не пьет кофе, сообщает Unilad.

Оптимальный эффект, по версии ученых, достигается при потреблении 3-4 чашек в день. Однако они предупреждают о важности умеренности. Превышение этой дозы чревато обратным результатом: кофеин может усиливать тревожность, нарушать сон и, парадоксально, ускорять повреждение клеток. Таким образом, пользу от напитка можно извлечь только при его рациональном употреблении.

Ранее диетолог Михалева заявила о том, что употребление кофеина может вызывать проблемы со сном.