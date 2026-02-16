На Марсе нашли «реальные следы жизни»

Ученые приблизились к разгадке тайны, волновавшей умы веками: была ли жизнь на Марсе. Новое исследование NASA, опубликованное в журнале Astrobiology, заставляет склониться к положительному ответу.

Еще в марте 2025 года марсоход Curiosity сделал любопытную находку: в образцах марсианской породы он обнаружил органические молекулы — декан, ундекан и додекан. На тот момент это были самые крупные органические соединения, когда-либо найденные на Красной планете. Однако находка сама по себе еще не доказывала ничего: органику могли занести метеориты или она могла возникнуть в ходе обычных химических процессов.

Но ученые решили копнуть глубже: они провели комплексную проверку, которая включала повторный анализ данных Curiosity, лабораторные испытания с имитацией жесткого марсианского излучения и сложное компьютерное моделирование. С помощью машин они «прокрутили» историю планеты на 80 млн лет назад, чтобы понять, как условия того времени влияли на органику.

Результат оказался ошеломляющим. Выяснилось, что количество органического материала на древнем Марсе могло быть гораздо больше, чем способны произвести любые неживые процессы. Проще говоря, метеориты и химия не вытягивают такой объем. Остается только один сценарий, который может объяснить изобилие молекул, — деятельность живых организмов в прошлом.

Ученые пока осторожны в формулировках. Они подчеркивают, что это не прямое доказательство жизни, а скорее указание на то, что старые объяснения больше не работают. В теориях о Марсе образовались пробелы, которые лучше всего заполняются гипотезой о биологии.

Теперь исследователям нужны более точные данные о том, как быстро распадаются молекулы в местных условиях, и новые образцы породы, которые, возможно, привезет следующая миссия.

