Живая история: на Пелопоннесе нашли потомков древних эллинов

Международная группа ученых сделала удивительное открытие: на юге Греции, в изолированном регионе Пелопоннеса, живут люди, которые могут считаться прямыми потомками древних эллинов. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology.

Речь идет о жителях области Глубокая Мани — сурового и труднодоступного места, известного своими скалистыми ландшафтами.

Именно географическая изоляция сыграла ключевую роль: веками местные общины жили обособленно, что отразилось на их генетике. Ученые сравнили ДНК современных жителей с древними образцами и подтвердили теорию изоляции, особенно для мужского населения.

Анализ Y-хромосомы показал, что современные мужчины из Глубокой Мани имеют тесные генетические связи с греками бронзового века и классической эпохи. Их ДНК почти не изменилась за тысячелетия. Община сумела сохранить древние отцовские линии, несмотря на все демографические бури средневековья.

А вот женские линии оказались более разнообразными. Изучение митохондриальной ДНК выявило следы смешения с внешними группами. Ученые объясняют это тем, что женщины из других регионов вливались в местные общины через браки или миграции.

Такая картина — стабильность мужской ДНК и разнообразие женской — характерна для изолированных сообществ, где социальные обычаи сильно влияют на генетическую историю.

Средневековые демографические сдвиги, которые перекроили генетическую карту Европы, практически не затронули Глубокую Мань. Полуостров оставался труднодоступным, и древний генетический ландшафт здесь законсервировался.

Работа стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с местными жителями. Один из соавторов исследования — уроженец Мани. Он подчеркнул, что для него особая честь участвовать в проекте, который доказывает глубокую связь его земляков с великой историей предков.

Ранее сообщалось, в Антарктиде нашли новый вид моллюска Chudo humanistica на глубине 2,8 км.