Россиянам представили долгосрочный прогноз судьбы нашей планеты, связанный с Солнцем. Согласно расчетам, через огромный промежуток времени звезда нашей системы претерпит кардинальные изменения. Подробнее об этом рассказал эксперт в беседе с РИА Новости .

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев пояснил, что Солнце, как и любая звезда, имеет свой жизненный цикл. Современные научные модели показывают, что через 5 млрд лет оно раздуется до состояния так называемого «красного гиганта».

В этой фазе резко увеличившаяся в размерах звезда поглотит и уничтожит ближайшие к ней планеты — Меркурий, Венеру и нашу Землю. После этого этапа светило ждет следующее превращение — оно станет белым карликом. Эта форма считается финальной и чрезвычайно долговечной, если подобные термины вообще применимы к космическим масштабам времени.

Специалист успокоил, что все эти процессы — дело очень далекого будущего. До того момента Солнце будет сохранять стабильное свечение, а условия на Земле останутся подходящими для жизни людей и всей биосферы.

