Не одна, а пять: как гималайская гадюка, описанная 160 лет назад, внезапно «размножилась» в руках ученых

Международный коллектив ученых совершил переворот в систематике гималайской ямкоголовой гадюки — вида, известного науке уже более полутора столетий. Оказалось, что под одним названием скрывались сразу несколько самостоятельных эволюционных ветвей. Итогом работы стало выделение пяти отдельных видов, причем три из них ранее не были известны науке. Исследование опубликовали в журнале ZooKeys.

В своем исследовании авторы применили комплексный подход. Они сопоставили данные генетического анализа, изучили морфологические особенности змей, проанализировали экологическую информацию из высокогорных районов Гималаев и Гиндукуша, а также обратились к музейным коллекциям XIX–XX веков. Такой многослойный метод позволил разглядеть скрытое разнообразие, которое ускользало от внимания специалистов на протяжении более ста лет.

Ключевую роль в открытии сыграли старые музейные образцы, в том числе типовой экземпляр, датированный XIX веком. Именно генетическая работа с этим историческим материалом дала возможность уточнить систематическое положение группы. Исследователи особо подчеркивают, что старые музейные фонды в наше время становятся важнейшим источником для новых биологических открытий — без них разобраться в эволюционных связях было бы невозможно.

Специалисты обращают внимание, что горные экосистемы Южной и Центральной Азии остаются одними из самых малоизученных регионов планеты. Скорее всего, они скрывают еще немало неизвестных науке видов. Обнаружение трех новых форм ядовитых змей имеет большое значение не только для фундаментального понимания биоразнообразия, но и для практической охраны природы: популяции высокогорных видов часто оказываются уязвимыми и нуждаются в специальных мерах защиты.