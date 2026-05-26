Россия строит орбитальный научный форпост: на новой станции РОС проведут 30 экспериментов

Отечественная космонавтика переходит в наступление. Пока Международная космическая станция доживает последние годы, Россия готовит собственную орбитальную станцию — РОС. На ней запланировано 30 научных экспериментов. Для сравнения: на МКС по заказу Российской академии наук сейчас идет всего 25. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал цифры на Общем собрании членов РАН. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Госкорпорация «Роскосмос» отчитывается о научных амбициях. Генеральный директор Дмитрий Баканов сообщил, что на будущей Российской орбитальной станции (РОС) уже заложены 30 экспериментов, заказанных разными институтами академии. Это не просто догоняющий план — это опережение. На МКС, где Россия тоже участвует, из шестидесяти опытов только двадцать пять идут по линии РАН. РОС станет полностью нашей, без оглядки на партнеров.

Но это не все. До 2036 года в рамках федерального проекта «Космическая наука» Россия планирует запустить 16 научных аппаратов и миссий. Среди них — «Спектр-УФ», «Спектр-М» и долгожданная «Венера-Д». Это возвращение к дальним планетам и глубинному изучению Вселенной.

Таким образом, отказ от участия в МКС после 2028 года (ориентировочно) не станет провалом, а наоборот — толчком к развитию собственной программы.

