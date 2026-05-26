«Труд дешевле электричества»: россиянин показал адскую прачечную в Индии

Российский тревел-блогер показал подписчикам место, которое называют «индустриальным гетто». В самом сердце Мумбаи находится прачечная Дхоби Гхат — самая большая в мире. Тысячи людей из касты неприкасаемых по колено в грязной воде 12 часов в сутки отбивают чужое белье о камни. И все это за гроши — потому что человеческий труд здесь дешевле электричества. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Автор блога опубликовал репортаж из трущоб Мумбаи. Дхоби Гхат находится рядом с железнодорожной станцией Махалакшми. Тысячи работяг — дхоби, представители низшей касты, которую в Индии называют неприкасаемыми, — месяцами не разгибают спины. Стирают вручную, выколачивают одежду о камни, сушат под палящим солнцем.

Местный житель, которого расспросил блогер, признался: у дхоби всего один выходной в году — праздник Холи. В остальное время они трудятся без остановки. Зато их услугами пользуются отели, больницы и простые горожане со всего города. Системе уже больше века, и она почти не изменилась с момента основания.

Россиянин назвал это место «живым памятником тяжелейшему труду, который не меняется веками». Человек здесь стоит дешевле машины. И это при том, что Мумбаи — финансовый центр страны с небоскребами и миллиардерами.

Ранее журналисты раскрыли тайну клавиши Break, родом из 1950-х.