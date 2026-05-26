Киркоров публично поздравил Орбакайте с днем рожднения
Super: Филипп Киркоров обратился к Кристине Орбакайте в день ее рождения
Фото: [соцсети]
Народный артист РФ Филипп Киркоров не остался в стороне юбилея Кристины Орбакайте. В понедельник, 25 мая, певице исполнилось 55 лет, и король российской поп-сцены подготовил для нее трогательное поздравление, пишет Super.
Фото: [соцсети]
В своем блоге он опубликовал архивное видео, на котором запечатлены памятные кадры из жизни Орбакайте. Ролик был смонтирован под песню «Кристина».
В подписи к видео Киркоров тепло обратился к имениннице. Он подчеркнул, что они дружат много лет, и он бережно хранит все их совместные воспоминания.
«Ты — потрясающая артистка и невероятный друг», — написал певец.
Орбакайте не осталась в долгу и кратко поблагодарила Киркорова за поздравление. Поклонники пары отметили, что их дружба, которая длится десятилетиями, остается примером искренности и взаимной поддержки.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева оставила неоднозначный комментарий в день рождения внука Никиты Преснякова.