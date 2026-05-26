«В самое сердце» на последнем звонке: Лазарев тайно приехал в школу Нижнего Новгорода после вирусного видео

Певец Сергей Лазарев устроил настоящий сюрприз для выпускников одной из школ Нижнего Новгорода, передает интернет-портал 72.ru. Все началось с того, что ребята записали видеоприглашение, в котором попросили артиста приехать к ним на последний звонок. Ролик неожиданно завирусился в социальных сетях и набрал более 6 млн просмотров. К флешмобу подключились блогеры и комментаторы.

Сам Лазарев сначала хранил интригу. Он не давал прямых обещаний, а лишь оставил под постом с приглашением эмодзи-сердечки. Поклонники гадали, приедет ли кумир. И вот 26 мая, после официальной части праздника, артист неожиданно вышел к выпускникам под бурные овации.

Лазарев произнес теплые напутственные слова о том, что школа останется в прошлом, а впереди ребят ждет взрослая жизнь, полная новых возможностей. Затем Сергей спел свой знаменитый хит «В самое сердце».

После выступления артист устроил масштабную фотосессию — каждый желающий мог запечатлеть этот момент на память. Выпускники и учителя вручили Сергею букет цветов и от души поблагодарили за этот незабываемый праздник. Сам певец признался, что такие искренние эмоции дорогого стоят.

Ранее сообщалось, что интернет-тренды превратили выпускные в Подмосковье в масштабные шоу.