Племзавод получил в аренду участок площадью более 24 га в Раменском

В Раменском выставили на аукцион земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью более 24 га в деревне Юсупово. Его получило АО «Племзавод "Ульянино"», сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Предприятие занимается производством молока и разведением крупного рогатого скота. В хозяйстве содержится более 880 коров. Средний надой на одну корову составляет почти 21 кг в сутки.

Стартовая стоимость аренды участка составляла 5,7 тыс. рублей. По итогам торгов цена выросла до 1,3 млн рублей. В аукционе приняли участие 17 компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.