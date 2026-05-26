Новый детский сад в Солнечногорске примет воспитанников летом

В поселке Поварово Солнечногорского округа построили новый детский сад на 250 мест. Он примет воспитанников уже летом, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Первый этап строительства объекта завершился в феврале текущего года. В его рамках построили корпус площадью около 4 тыс. кв. м.

В учреждении обустроили групповые помещения с обеденными, игровыми и спальными зонами, санузлы и раздевалки, музыкальный зал, пищеблок, медицинский кабинет.

На прилегающей территории провели благоустройство. Здесь установили теневые навесы, малые архитектурные формы и игровые комплексы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.