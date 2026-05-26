Молоко против лекарств: какие препараты нельзя запивать молочными продуктами
Здоровье Mail: молоко снижает эффективность антибиотиков и других лекарств
Автор статьи Здоровье Mail разбирался, в каких случаях допустимо запивать лекарственные препараты молоком.
По информации издания, во всех молочных продуктах содержатся ионы кальция — заряженные частицы этого минерала. Они способны нарушать работу антибиотиков тетрациклиновой группы (препаратов, уничтожающих бактерии), снижая их эффективность и повышая риск осложнений. Но это не единственная группа лекарств, чье действие может пострадать от соседства с молоком.
В список, по информации издания, также входят противоязвенные средства, ферменты для пищеварения, например мезим или панкреатин, сердечные гликозиды — препараты, усиливающие работу сердца, а также лекарства от анемии, содержащие железо.
По данным издания, молочные продукты также способны ослабить действие ингибиторов протонной помпы (препаратов, уменьшающих выработку кислоты в желудке), гормонов щитовидной железы и пропранолола — лекарства от высокого давления.
Не рекомендуется, по информации издания, запивать молоком и нестероидные противовоспалительные средства, такие как ибупрофен и диклофенак (они снимают боль и жар), а также омепразол от изжоги и мочегонный препарат «Спиронолактон».
«Молочные продукты обладают и еще одним свойством: они способны ускорять выход лекарств из организма. Если в инструкции нет прямого разрешения запивать таблетки молоком, лучше от него отказаться», — говорится в статье Здоровье Mail.
