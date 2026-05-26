Молитва для аэрофобиков: священник РПЦ рассказал, как победить страх перед полетом

С началом сезона отпусков вопрос аэрофобии встает особенно остро. Настоятель храма равноапостольного князя Владимира в Новогирееве Алексей Батаногов объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» , может ли молитва убрать страх перед перелетом и что делать, если она не помогает.

По словам отца Алексея, для православного человека основа спокойствия — вера и упование на Бога. Перед полетом он советует молиться, прося защиты.

«Перед полетом стоит помолиться, попросить у Господа помощи и защиты. Это поможет сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — подчеркнул священник.

Следующий шаг — включить логику. Часто люди паникуют из-за того, чего на самом деле не существует. Собеседник издания привел статистику: в авиакатастрофах гибнет крайне мало людей, тогда как в автокатастрофах — значительно больше, однако ежедневные переходы дорог и поездки на машине никого не пугают.

Он рекомендовал осознать, что в полетах нет ничего страшного, ведь ежедневно по всему миру совершаются тысячи рейсов, а крушения — редчайшее исключение.

Но бывают случаи, когда страх перерастает в навязчивую фобию. В такой ситуации, по словам священника, допустимо обратиться к врачу. Он заключил, что при панических атаках и изматывающих стрессовых состояниях можно проконсультироваться со специалистом и при необходимости принимать назначенные препараты перед полетом.