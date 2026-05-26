Не все кошки боятся дороги: 7 пород, которым проще в путешествиях

Не все кошки устраивают драму при виде переноски: некоторые породы действительно легче переносят поездки, новые места и смену обстановки, пишет Parade со ссылкой на ветеринаров Шерил Бонк и Эйми Уорнер. Главное — выбирать не только по внешности, но и по характеру: для путешествий или переездов важны спокойствие, привязанность к хозяину, обучаемость и терпимость к шлейке.

Русская голубая считается одной из самых спокойных пород. Она сильно привязывается к семье и может чувствовать себя увереннее в незнакомом месте, если рядом любимый человек.

Британская короткошерстная обычно невозмутима и самостоятельна. Такая кошка не требует постоянного внимания и легче переносит паузы в дороге или отдых в новом жилье.

Мэнкс любит быть рядом с хозяином и хорошо обучается: его можно приучить к переноске, шлейке и спокойному поведению в поездке.

Японский бобтейл более общительный и любопытный, поэтому новые люди и места часто пугают его меньше.

Абиссинская кошка активная и умная, ей может понравиться исследовать новое пространство, особенно если заранее приучить ее к прогулкам на поводке.

Мейн-кун — крупный, но мягкий и дружелюбный «кот-собака»: его часто хвалят за обучаемость и спокойный нрав.

Бурма сильно привязывается к людям и обычно легко заводит новые знакомства.

Но даже «дорожную» породу нельзя просто посадить в переноску и ждать чуда. К поездкам кошку лучше приучать постепенно: сначала дом, потом короткие маршруты, затем более длинные путешествия.