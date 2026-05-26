«Меня ловили всей Казанью»: МакSим рассказала, как в 17 лет пошла работать в стриптиз-клуб

На шоу Басты «Вопрос ребром» артистка с юмором вспомнила, как в 17 лет подрабатывала в стриптиз-клубе. По словам МакSим, там она не танцевала, а пела, и то тогда, когда танцовщицы уходили переодеваться.

«Меня ловили всей Казанью», — пошутила певица.

Свою юность МакSим сравнила с тем, как сейчас растет ее старшая дочь. По словам артистки, ее ребенок совсем другой. Девочка предпочитает спокойные занятия и не стремится к эпатажу.

Как рассказала артистка, однажды друзья дочери пришли к ним домой с ночевкой. МакSим ожидала шумной вечеринки, но подростки удивили ее: они достали настольные игры и провели время за ними. Компания также отказалась от алкоголя, поскольку ребята «не любят и не уважают его».

Ранее МакSим шокировала поклонников другим откровением: она рассказала, что не узнала себя после выхода из комы.