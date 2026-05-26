Прокуратура Раменского взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП с участием питбайка
Фото: [Прокуратура МО]
Городская прокуратура Раменского взяла на контроль установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой погиб 12-летний подросток. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Инцидент произошел днем 26 мая недалеко от поселка Ганусово. Подросток в возрасте 12 лет находился за рулем питбайка, когда столкнулся с автомобилем «Газель».
В результате аварии ребенок получил множественные травмы и скончался на месте происшествия.
