«Белая метель» посреди мая: ряд районов Москвы тонет в тополином пухе к ужасу аллергиков

Аномальная жара и дефицит влажности сделали свое дело: «июньский снег» в Москве и Подмосковье в 2026 году выпал уже в середине мая. Тополиный пух разлетается по столичному региону неравномерно — где-то им можно любоваться, а где-то задыхаться. Эксперт по природным системам Надежда Цуканова в беседе с REGIONS объяснила, какие округа Москвы стали рекордсменами по пухопаду, почему сами волокна не опасны и чем городу грозит тотальная вырубка тополей.

Больше всего пуха там, где больше старых деревьев. По словам эксперта, гуще всего «белая метель» заметает три округа столицы — Юго-Западный, Северо-Западный и Северо-Восточный. Там количество летучих волокон варьируется от среднего до высокого. А вот жителям востока, юго-востока и Новой Москвы повезло больше: пуха там значительно меньше. Причина — современное озеленение, где тополя уже не доминируют.

Само по себе тополиное волокно, как ни странно, совершенно безопасно. Цуканова пояснила, что целлюлоза, из которой состоят пушинки, нейтральна для организма и не способна запустить иммунный ответ. Проблема в другом.

«Волокна состоят из чистой целлюлозы, которая сама по себе нейтральна для организма и не способна запустить иммунный ответ. Однако из-за пористости, летучести и липкости тополиный пух с легкостью абсорбирует пыль и прочие мелкие частицы — пыльцу березы, лещины и других растений, споры плесневых грибов, соединения смога и многие другие примеси, сконцентрированные в городском воздухе», — пояснила эксперт.

Именно этот «коктейль» из абсорбированных загрязнителей, а не сами волокна, провоцирует чихание, слезотечение и кашель.

Для защиты эксперт советует в сезон пухолета сократить время прогулок или уезжать в регионы с меньшим количеством тополей. Если выхода на улицу не избежать, помогут простые барьерные средства — медицинские маски или, еще лучше, респираторы класса защиты FFP2.

Массовая вырубка тополей, предупреждает Цуканова, обернется для города экологической катастрофой. Тополь оказался незаменимым природным фильтром. Одно взрослое дерево за сезон удерживает до 30 килограммов пыли, сажи и канцерогенов. А по производству кислорода он уходит в отрыв: 25-летний тополь выделяет более 30 килограммов за лето. Для сравнения — это в 10 раз больше, чем береза. Сосна при тех же условиях дает всего четверть объема, а липа — и вовсе меньше трети. К тому же тополя выделяют фитонциды, которые убивают болезнетворные бактерии. Без них город задохнется, резюмирует специалист.

Параллельно врач-эксперт Ольга Уланкина напомнила о другой сезонной угрозе — насекомых. Химические репелленты, по её словам, могут вызывать аллергию, раздражение кожи и даже токсически влиять на нервную систему при неправильном использовании. Самый безопасный способ защиты в помещении — старые добрые москитные сетки на окнах и дверях, хотя в разгар тепла они и не дают стопроцентной гарантии.