О чем Путин говорил с Шохиным в Кремле: подробности встречи с главой РСПП

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным в Кремле. Подробности состоявшейся беседы приводятся в материале издания «Финансы Mail».

В разговоре с главой РСПП Путин подчеркнул: государство намерено и дальше работать с объединением предпринимателей. Ключевые направления такого сотрудничества — доработка договорно-правовой базы и создание более комфортных условий для ведения бизнеса в России.

«Александр Николаевич, продолжим совместную работу по совершенствованию договорно-правовой базы, административных условий работы бизнеса в России», — сказал он.

Александр Шохин, в свою очередь, предложил новую меру. По его мнению, при экономических правонарушениях в качестве обеспечительной меры стоит использовать залог, размер которого следует привязывать к сумме причиненного ущерба.

«Мы хотели бы поднять одну тему — это использование залога в качестве обеспечительной меры. Мы выработали вместе с правительством и правоохранительными органами, на мой взгляд, общее понимание. Считаем, что до сих пор залог не использовался в качестве обеспечительной меры активно, потому что суды не знают, какую сумму назначать. Договорились о том, что сумма залога должна быть привязана к размеру ущерба», — сказал Шохин.

Председатель РСПП также уточнил, что параллельно с залогом допустимо назначать и другие виды обеспечительных мер, не предполагающие ареста. Среди них — подписка о невыезде, поручительство или сочетание сразу нескольких вариантов.

Помимо этого, Шохин сообщил, что союз промышленников вместе с Минюстом, другими ведомствами правительства и администрацией президента сейчас пытается прийти к единому пониманию таких формулировок, как «осуществление руководства организацией» и «осуществление коммерческой организацией предпринимательской деятельности».

«Поэтому это ключевая вещь, в том числе это Ваше было предложение по внесению изменений в законодательство, чтобы обеспечительные меры не препятствовали ведению хозяйственной и предпринимательской деятельности. Нам надо четко определить, чтобы одинаковое понимание было и у судов, и у правоохранителей, следственных органов, что это такое», — сказал глава РСПП.

